Calciomercato Juventus, ‘vendetta’ Barcellona | Assalto al top player

Il Barcellona ha rimediato una brutta sconfitta contro la Juventus ma potrebbe vendicarsi sul calciomercato: soffiato l’obiettivo

La Juventus sta provando a rialzarsi in questi ultimi giorni dopo aver avuto un brutto avvio di stagione. I bianconeri hanno ottenuto tre successi su tre in una settimana e ora non vogliono fermarsi per provare a ridurre il più presto possibile il gap con il Milan, che è prima in Serie A con sei punti di vantaggio rispetto ai bianconeri.

Il successo di martedì sera contro il Barcellona per 0-3 al Camp Nou, lì dove nelle grandi notti europee i ‘Blaugrana’ non perdevano da sette anni, ha ridato sicuramente fiducia all’ambiente che ora guarda con più ottimismo al futuro e ha sicuramente più consapevolezza nei propri mezzi.

Calciomercato Juventus, il Barcellona cambia ds e ‘soffia’ Haaland ai bianconeri

Intanto la società della Juventus continua a lavorare sul calciomercato e cerca nuovi colpi da attuare nelle prossime sessioni, ma da Barcellona potrebbe essere in arrivo una novità che porterebbe alla beffa per i bianconeri. Secondo ‘Esport3’, infatti, i ‘Blaugrana’ starebbero pensando Michael Zorc come nuovo direttore sportivo.

L’attuale direttore sportivo del Dortmund è colui che ha convinto Erling Haaland a firmare per il club tedesco. Proprio per questo, in caso di un suo approdo al Barcellona, è possibile che si tenti l’assalto per la stella norvegese che è seguita anche dalla Juventus.

Potrebbe così arrivare una beffa per la Juventus che sarebbe costretta a perdere di vista un obiettivo e puntare su nuovi nomi.