Calciomercato Juventus, Chiellini in Premier League! Il retroscena

L’ex attaccante svela il retroscena su Giorgio Chiellini che avrebbe potuto lasciare la Juventus per giocare in Premier League

Giorgio Chiellini nelle ultime stagioni sta vivendo diversi problemi fisici, ma qualche anno fa era considerato come uno dei difensori migliori al mondo. Soprattutto nel suo periodo migliore della carriera. Sul centrale della Juventus è stato svelato un retroscena di mercato, con Robin Van Persie che lo avrebbe voluto nella sua stessa squadra per portare l’Arsenal alla vittoria di qualche titolo.

Juventus, il retroscena di Van Persie su Chiellini

Robin Van Persie, ex centravanti olandese, ai tempi dell’Arsenal ha rivelato che ha provato a convincere Arsene Wenger ad acquistare Chiellini. Di seguito, le sue parole a ‘Voetbalzone‘: “Ho giocato contro di lui un paio di volte, è un vincente. Lo avete visto poche settimane fa contro l’Olanda“. Continua poi l’olandese: “Ha 36 anni, ma è come se avesse nove gomiti. Sorride e non riceve nemmeno un giallo. Nelle squadre c’è bisogno di vincenti come lui, di assassini, e infatti ho pensato che avremmo dovuto prenderlo“.

Poi Van Persie svela: “Quando dovevo dare dei suggerimenti ho fatto il suo nome. All’Arsenal siamo stati molto bravi in attacco, abbiamo segnato tanto. Ma un buon portiere e una buona difesa sono fondamentali“. Un simpatico retroscena, che dimostra quanto l’ex centravanti olandese abbia apprezzato -e apprezzi ancora- le qualità di Chiellini.