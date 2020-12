Calciomercato Inter, offerta a sorpresa | Idea scambio con la Juventus

L’Inter è pronta a bussare alla porta della Juventus: Conte pensa al clamoroso scambio, offerta ai bianconeri

Situazione complessa quella che l’Inter sta vivendo nelle ultime ore. Dall’eliminazione in Champions alle possibili manovre di calciomercato, l’ad Marotta pensa al suggestivo scambio con la Juventus. Ecco dunque la proposta ai bianconeri: Pirlo ha già deciso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sfida Juventus-Milan | Irrompe anche l’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rottura con Conte | La decisione del club!

Calciomercato Inter, offerta e scambio: la risposta di Pirlo

L’Inter guarda in casa Juventus e può puntare Aaron Ramsey per rinforzare la mediana in vista delle prossime sessioni di mercato. Nel piano di Marotta e Ausilio l’idea di cedere Stefano Sensi in uno scambio, per il quale ormai la fiducia pare non poco scemata. Ecco che il gallese è può diventare uno degli obiettivi dell’Inter anche se la posizione di Pirlo pare chiara: Ramsey non si muove.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il tecnico della Juventus ha intenzione di puntare sull’ex Arsenal che, dunque, molto difficilmente potrebbe vestirsi di nerazzurro. L’Inter prosegue tuttavia nella ricerca di una nuova sistemazione per Sensi, le cui condizioni fisiche lasciano troppi dubbi per il futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Spalletti in Serie A | Suggestione e assist all’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter-Belotti | ULTIME di CMWEB

Il centrocampista è stato già offerto al Sassuolo, sua ex squadra, ed Atalanta. In questa stagione, Sensi ha collezionato solo 5 presenze e 127′ sul terreno di gioco