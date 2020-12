Calciomercato Inter, flop Perisic | Scambio in Premier!

Ancora una delusione europea per l’Inter e per Antonio Conte. La compagine nerazzurra penserà al campionato: pronto l’addio a Perisic, idea scambio

Un nuovo fallimento per Antonio Conte. L’Inter non si è qualificata nemmeno in Europa League dopo il pareggio casalingo a reti bianche nell’ultima giornata di Champions League. E così, solo con il campionato, in tanti potrebbero dire addio in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, scambio Perisic-Kante: l’idea!

Tra i calciatori nerazzurri che potrebbero dire addio ci sarebbe l’esterno croato, Ivan Perisic, pronto a cambiare aria. L’Inter avrebbe provato così a cederlo in Premier offrendolo al Chelsea per arrivare al centrocampista francese Kante. L’idea è quella di aggiungere al cartellino del giocatore anche una parte in cash di 30 milioni. La valutazione del metodista della compagine inglese si aggira intorno ai 70 milioni e così i Blues avrebbero chiesto anche il giovane centrale nerazzurro Bastoni oltre al croato nella trattativa.

La valutazione di Perisic si aggira intorno ai 20 milioni e così la sua cessione potrebbe arrivare nei prossimi mesi. Con una sola competizione da giocare Conte si affiderà ai suoi migliori calciatori senza ruotare più di tanto.

L’Inter continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per quanto riguarda anche cessioni eccellenti.