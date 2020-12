Calciomercato Inter, frizioni con Conte | Il big può salutare!

Dopo la serata amara per l’Inter, restano le frizioni tra Conte e il big che potrebbero portarlo all’addio

È stata una serata davvero amara quella appena vissuta dall’Inter, che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nell’ultima giornata dei gironi di Champions League e in un solo colpo è stata eliminata dalla Champions League e non ha raggiunto neanche la qualificazione all’Europa League.

La compagine allenata da Antonio Conte si era guadagnata questa nuova possibilità grazie alla vittoria per 2-3 ottenuta a Monchengladbach contro il Borussia, ma nonostante ciò ieri non è riuscita a concretizzare e ha comunque perso ogni speranza di andare avanti. Ora l’unico obiettivo resta il campionato, dove si vuole provare a raggiungere la vetta.

Calciomercato Inter, si complica il rinnovo di Lautaro: possibile addio

La società intanto continua a lavorare per il futuro, per possibili colpi da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato e anche per valutare le possibili cessioni. Potrebbe finire nuovamente in discussione Lautaro Martinez, che è stato seguito dal Barcellona per quasi tutto il 2020.

Ieri l’argentino è stato sostituito all’85’ per fare spazio a Eriksen e ha reagito facendo un gesto contro Antonio Conte. Il rapporto tra i due potrebbe essere peggiorato e per questo il rinnovo di contratto potrebbe essere sempre più lontano.

L’argentino ieri aveva colpito una traversa a inizio partita ma non è riuscito a incidere, come tutti i suoi compagni, e a sbloccare il risultato di una gara complicata.