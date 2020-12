Calciomercato Inter, Conte in bilico | La mossa della società

Ancora un’eliminazione cocente per l’Inter, guidata da Antonio Conte: i nerazzurri fuori anche dall’Europa League

Nuova delusione per l’Inter in campo europeo. La compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, è uscita clamorosamente dalla Champions League non qualificandosi così nemmeno all’Europa League. Ora la squadra dovrà pensare soltanto agli impegni in Serie A fino al termine della stagione.

Calciomercato Inter, buonuscita per Conte

Il clima in casa nerazzurra è incandescente dopo l’uscita dalle coppe europee. La scorsa stagione, Conte aveva ‘consolato’ la dirigenza con un ottimo percorso in Europa League. Quest’anno, invece, è fuori da tutto già a dicembre. Solo la vittoria dello scudetto potrebbe far cambiare idea a Suning, rimasto molto male per il danno d’immagine arrecato al club e l’ipotesi dell’addio di Conte si fa sempre più probabile.

L’Inter ha subito un danno economico non indifferente in seguito allo 0-0 di ieri sera, dunque l’eventuale buonuscita proposta per l’addio di Conte sarebbe molto bassa rispetto ai 12 milioni annui che percepisce l’ex tecnico della Juventus.

Lukaku è venuto a mancare proprio nel momento topico in una sfida decisiva in Champions League: tanti gli errori da parte della squadra nerazzurra che ora penserà soltanto agli impegni in campionato per arrivare in cima alla classifica di Serie A. Allegri è sempre l’ombra di Conte, non sarà facile arrivare a lui al momento visto il profilo top. Chiaro, però, che sia il ‘sospettato numero uno’ per approdare sulla panchina dell’Inter.