Calciomercato, Spalletti in Serie A | Suggestione e assist all’Inter!

Luciano Spalletti può tornare ad allenare in Serie A. Suggestione per il tecnico toscano che può aiutare anche l’Inter: ecco come

Una serata tra le più negative degli ultimi anni quella che ha vissuto l’Inter, dopo il match contro lo Shakhtar Donetsk. Ultimo posto in classifica nel Girone B di Champions League e 6 punti conquistati in 6 gare. In casa Inter, dunque, può tornare in discussione Antonio Conte: il destino del tecnico leccese è intrecciato a quello di Spalletti, pronto a tornare ad allenare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sfida Juventus-Milan | Irrompe anche l’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Eriksen | Intreccio con la Fiorentina

Calciomercato Inter, riecco Spalletti: l’ex ‘aiuta’ Marotta, Conte trema

Luciano Spalletti ancora in Serie A. L’allenatore toscano, ancora sotto contratto con l’Inter, può essere il nome giusto per l’Atalanta. Gli ultimi screzi che riguardano Gasperini possono portare ad un ribaltone in panchina, con la rottura tra il tecnico della ‘Dea’ ed il club di Percassi apparentemente sempre più lontani. In caso di avvicendamento, l’erede potrebbe essere Spalletti che si libererebbe dal vincolo contrattuale con l’Inter per approdare a Bergamo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una scelta che avrebbe ripercussioni anche per la guida tecnica dell’Inter: con Conte in forte bilico, l’idea Allegri resta viva nella mente di Marotta. I club di Zhang avrebbe così sul libro paga solo l’allenatore pugliese, liberandosi dell’esoso ingaggio di Spalletti e potendo dunque puntare da subito proprio su Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rottura con Conte | La decisione del club!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter-Belotti | ULTIME di CMWEB

Situazioni e suggestioni in divenire, Spalletti può determinare quello che potrebbe essere il futuro tecnico dell’Inter: Conte rischia, Allegri rimane vigile alla finestra.