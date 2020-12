Calciomercato Milan, big in Premier senza rinnovo | Cifre e dettagli

Uno dei top player del Milan potrebbe approdare in Premier League in caso di mancato rinnovo. Le cifre e i dettagli dell’affare

Paolo Maldini si trova a gestire diverse trattative per portare ai rinnovi dei calciatori più forti del Milan. Da definire infatti il futuro di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Ibrahimovic e Kessié. Ed emergono novità proprio sul centrocampista ivoriano, in scadenza nel 2022, ma che non ha ancora trovato l’accordo per prolungare il contratto. Kessié sta disputando una grande stagione e su di lui ci sono diversi club di Premier League alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche.

Calciomercato Milan, Kessié in Premier senza rinnovo: le cifre

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Mirror‘, l’Arsenal e il Tottenham hanno espresso dei seri apprezzamenti per Franck Kessié. Soprattutto i Gunners, che stanno vivendo una stagione pessima in campionato e Mikel Arteta è alla ricerca di nuovi rinforzi. Il manager spagnolo vorrebbe acquistare l’ivoriano dal Milan, approfittando dello stallo sul rinnovo. La richiesta dei rossoneri è di 50 milioni di euro. Una cifra considerata molto alta dall’Arsenal, che tiene d’occhio la situazione visti i 18 mesi alla scadenza del contratto, fiducioso del fatto che si verifichi il mancato rinnovo.