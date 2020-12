Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Va in Spagna!

Colpo sfumato per la Juventus: il difensore centrale nel mirino di Paratici andrà a giocare in Spagna. I dettagli

La Juventus sta attraversando un ottimo periodo di forma: è arrivata infatti la vittoria al Camp Nou contro il Barcellona dopo il derby contro il Torino vinto nei minuti finali. Il club bianconero, però, in difesa sta avendo alcuni problemi. I continui infortuni di Chiellini e Demiral, infatti, stanno inducendo Fabio Paratici a tornare sul mercato, per offrire una soluzione in più ad Andrea Pirlo nel reparto arretrato.

Juventus, affare sfumato: Rudiger vola in Spagna

Uno dei calciatori nella lista di Fabio Paratici è Antonio Rudiger. Il difensore del Chelsea ha trovato poco spazio in questa stagione, disputando solo una partita in Premier League e -stranamente- quattro in Champions. Frank Lampard sarebbe contento di privarsene, ma il tedesco potrebbe non finire alla Juventus.

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, infatti, su Rudiger c’è il forte interesse del Barcellona. Complice anche l’infortunio di Piqué, i catalani stanno subendo parecchi e gol e devono per forza di cose acquistare un difensore. Il difensore tedesco vorrebbe collezionare minuti che gli garantiscano la convocazione a Euro 2020. L’affare potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito e la Juve resterebbe tagliata fuori.