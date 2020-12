Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo clamoroso | C’è l’accordo!

C’è già l’accordo: clamorosa l’indiscrezione che arriva dalla Spagna e che riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo

E’ protagonista assoluto della sua Juventus, Cristino Ronaldo, decisivo oggi – a 35 anni – come nel passato glorioso al Real Madrid. L’attaccante portoghese ha spazzato via il Barcellona al Camp Nou con una doppietta dal dischetto. La società bianconera celebra la vittoria ed il conseguente primato del girone con immagini dei gol del ‘fenomeno’ sui social, sperando di poter arrivare fino alla finale del torneo ed alzare al cielo la tanto ambita coppa dalle grandi orecchie. E i bianconeri si affidano proprio al più forte di tutti, Cr7, a proposito del quale spunta un clamoroso scenario per il futuro: un ritorno al Real Madrid, ma non nelle vesti di calciatore.

Ronaldo, ritorno al Real Madrid da ambasciatore

A riferirlo è il portale DiarioGol, secondo cui ci sarebbe un accordo tra Ronaldo e Florentino Perez, presidente dei merengues, per il ritorno a nella capitale spagnola. L’intenzione del presidente, però non sarebbe quella di riportare il portoghese da calciatore: con il portoghese sarebbe stato raggiunto un accordo per il futuro in maniera tale che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, Cr7 torni al Real Madrid e diventi ambasciatore del club. Un uomo immagine della squadra di Perez, insomma. Del resto l’attaccante vanta ancora buoni rapporti con il club spagnolo e con il presidente stesso e la grande attrazione mediatica nei suoi confronti potrebbe giovare al club, in cui ha militato per quasi 10 anni, in futuro.

Con Cristian Ronaldo ambasciatore del club, infatti, arriverebbero numerosi accordi con le sponsorizzazioni, che avrebbero un impatto mediatico maggiore di quello che hanno oggi. Insomma, una volta ritirato, Ronaldo potrebbe tornare in quella che è stata per tanti anni casa sua, Madrid.