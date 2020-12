Calciomercato Juventus Milan, colpo a sorpresa | L’idea dalla Francia

Milan e Juventus continuano ad essere molto attive sul fronte calciomercato per provare ad acquistare calciatori di prima fascia

Saranno settimane decisive in casa Juventus e Milan in vista della prossima stagione. Una programmazione perfetta parte sempre da lontano e così i due top club d’Italia sarebbero molto attivi sul fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus Milan, assalto a Keylor NAvas

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’idea di Juventus e Milan sarebbe quella di piazzare il colpo Keylor Navas, estremo difensore del Psg. Tutto dipenderà, però, dell’arrivo o meno di Gianluigi Donnarumma, che potrebbe firmare il suo rinnovo con la società rossonera. Nel mirino della società parigina ci sarebbe proprio il giovane portiere campano, in scadenza contrattuale nel giugno 2021.

Il club bianconero avrebbe intenzione di monitorare la situazione nelle prossime settimane pensando così ai migliori innesti da fare in ottica futura. Tra Szczesny e Buffon la situazione al momento non è chiarissima: bisognerà capire il destino dei due portieri della Juventus. L’ex numero uno della Nazionale italiana è stato ancora una volta protagonista in Champions League scendendo in campo al Camp Nou contro il Barcellona.

Infine, Thomas Tuchel potrebbe dire addio al termine della stagione visto il suo eventuale preaccordo con il Manchester United. Il Psg sarebbe entusiasta così di progettare nuovi successi con un ciclo che dovrebbe partire nell’estate 2021.