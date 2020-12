Nella Juventus continua a persistere il ‘caso’ Dybala: a svelare il possibile futuro dell’argentino è Luigi Guelpa a CMIT TV

La Juventus di Andrea Pirlo potrebbe aver disputato la partita della svolta contro il Barcellona. Infatti la convincente prestazione di ieri sera al Camp Nou, dove è uscita vincente per 0-3 potrebbe far definitivamente cambiare ritmo ai bianconeri. A giocare solamente per cinque minuti però è Paulo Dybala, il cui futuro è sempre più in bilico. In diretta a CMIT TV è Luigi Guelpa a rivelare quale potrebbe essere il futuro della ‘joya’.

Calciomercato Juventus, Guelpa a CMIT TV: “Pochettino ha fatto il nome di Dybala”

Resta irrisolto il ‘caso’ Paulo Dybala in casa Juventus. Infatti la ‘joya’ argentina non riesce a tornare protagonista nel club bianconero, trovando sempre meno spazio. Infatti anche ieri sera l’attaccante è entrato in campo solamente a cinque minuti dal novantesimo.

In diretta a CMIT TV è il giornalista Luigi Guelpa ha dare risposta ai dubbi sul futuro di Paulo Dybala dichiarando: “Dybala resta sicuramente a gennaio. A giugno non lo so. Pochettino per il Real Madrid ha fatto i nomi di Kane e Alli e il terzo è il suo”. Poi sulla coppia di bomber della Juventus rivela: “Al momento Morata-Ronaldo è la coppia che funziona meglio. Ma tutti lavorano in apnea in questo momento con gare tanto ravvicinate. Ma Dybala tornerà sicuramente utile”.