Calciomercato Barcellona, decisione shock di Messi | Le ultime

Calciomercato Barcellona, dopo la sconfitta con la Juventus arriva la decisione shock di Lionel Messi!

Uno zero a tre pesantissimo e quella sensazione di fine ciclo, che aveva già assaporato nella goleada del Bayern Monaco, lo scorso agosto. Ci risiamo: Lionel Messi sembra nuovamente deciso a dire addio al Barcellona, soprattutto dopo la sconfitta interna contro la Juventus ed uno scenario grigio tra campionato, coppa e Champions League.

Calciomercato Barcellona, Messi vuole andar via a gennaio: le ultime

La sensazione di Messi è quella che il Barcellona non sia più all’altezza della propria reputazione e che, quest’anno, rischi un’altra annata nera, con zeru tituli in bacheca. Relegata al centro classifica nella Liga, agli ottavi di Champions non da testa di serie e chiamata a lottare duramente anche in Coppa del Re: l’argentino non vorrebbe vivere una seconda parte di stagione da incubo, ragion per cui starebbe spingendo per un clamoroso addio a gennaio.

D’altronde, le estimatrici non hanno mai mollato Messi, neanche dopo il timido riappacificarsi con il club blaugrana. Manchester City, Paris Saint-Germain e il resto del carrozzone (sul quale ci sono anche Inter e Juventus) restano alla finestra, nella speranza che l’argentino possa andar via dalla Liga, nonostante i costi biblici che un’operazione del genere comporterebbe.