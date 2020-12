Calciomercato Milan, sfuma il Galactico | Approdo in Premier a gennaio

Il Milan sta per dire addio a un obiettivo per la fascia dal Real Madrid: il giocatore probabilmente andrà in Premier League

L’obiettivo di Paolo Maldini è rinforzare il Milan nel mercato di gennaio per mantenere il primo posto per il resto della stagione. Tra la lista degli obiettivi dei rossoneri c’è un calciatore del Real Madrid, che però sembra in procinto di approdare in Premier League. Infatti, il Manchester United probabilmente effettuerà un’offerta ai Galacticos per anticipare il suo arrivo a gennaio vista la scadenza di contratto nell’estate 2021. Si tratta di Lucas Vazquez, che trova sempre molto spazio con Zidane, soprattutto visti i tanti infortuni di questa stagione.

Milan, Lucas Vazquez al Manchester United

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, il Manchester United per rinforzare la corsia destra vuole acquistare Lucas Vazquez. Solskjaer lo ritiene un calciatore molto importante e per anticipare il suo arrivo a gennaio, verserebbe nelle casse del Real Madrid una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Sullo spagnolo c’è anche l’interesse del Milan, che dai Blancos ha già acquistato Brahim Diaz in prestito. I rapporti tra i due club sono molto buoni, ma chiaramente i 15 milioni dei Red Devils farebbero molto comodo a Florentino Perez.