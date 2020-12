Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa | Scambio in Premier League

La Juventus vuole rinforzare il reparto difensivo e punta allo scambio con il club di Premier League: sul piatto può esserci Bernardeschi

Non è un momento semplice quello che sta vivendo Antonio Rudiger, che è finito ormai ai margini del Chelsea e fin qui ha collezionato soltanto quattro presenze (una in Premier League e tre in Champions League). Arrivato per 35 milioni dalla Roma nel 2017, è stato protagonista nelle prime annate ma ora sembra essere ormai fuori dal progetto.

Il difensore centrale tedesco potrebbe valutare nuove occasioni di calciomercato nelle prossime settimane per provare a rilanciarsi in un nuovo club che possa garantire più minuti di gioco. Possibile l’interesse dalla Serie A, un campionato in cui ha giocato e ha fatto molto bene.

Calciomercato Juventus, Rudiger nel mirino: possibile scambio con Bernardeschi

Antonio Rudiger potrebbe essere cercato in particolare da Milan e soprattutto Juventus. I bianconeri hanno bisogno di nuovi difensori e potrebbero pensare al tedesco pe riempire un reparto nella quale fin qui c’è stata qualche difficoltà di troppo.

L’idea di Fabio Paratici potrebbe essere quella di puntare a uno scambio di prestiti e mettere sul piatto Federico Bernardeschi, che non sta vivendo delle annate importanti e non sembra essere ormai un elemento su cui puntare per il futuro. Il suo riscatto potrebbe aggirarsi sui 22 milioni di euro mentre quello di Rudiger intorno ai 18 milioni di euro circa.

In questo caso la Juventus perderebbe un’alternativa in attacco ma ne guadagnerebbe una in difesa dove c’è più emergenza ad oggi.