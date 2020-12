Calciomercato Juventus, Ronaldo aspetta giugno | Intreccio con Messi e Neymar

Il futuro di Ronaldo alla Juventus non è così scontato ed è legato a ciò che accadrà in Europa



La permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora tutta da chiarire: l’attaccante portoghese potrebbe salutare il bianconero anzitempo, se non per motivi prettamente tecnici soprattutto per un discorso economico. La Vecchia Signora, soprattutto in questo periodo di crisi globale legata al coronavirus, non può permettersi un esborso economico di questa portata, per tal motivo potrebbe decidere di separarsi anzitempo da Ronaldo. Dall’altro lato, però, come sottolinea anche ‘Repubblica’, ci sarà da tener conto dei movimenti degli altri due pezzi pregiatissimi del calciomercato europeo: Messi e Neymar.

Calciomercato Juventus, Ronaldo aspetta il mercato

Il costo di Ronaldo, sia del cartellino che dell’ingaggio, è sicuramente alto e soltanto società di prim’ordine potrebbero permettersi un suo acquisto: nel gioco delle pedine del domino, però, bisognerà tenere conto di dove potrebbe spostarsi Neymar, la cui partenza aprirebbe sicuramente un posto al Paris Saint-Germain per l’ex Real Madrid. L’attaccante brasiliano potrebbe tornare al Barcellona, ma solo in funzione di una cessione di Messi, magari al Manchester City, dove ritroverebbe Pep Guardiola.

Tutto dipenderà, insomma, dallo spostamento di uno dei tre, che potrebbe dar via a una girandola degli attaccanti pronta a condizionare il mercato estivo: tenendo conto delle cifre più contenute e dell’impossibilità di soddisfare i sogni di tutti i protagonisti, che dovranno per forza rivedere la propria richiesta economica.