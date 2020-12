Calciomercato, Juventus beffata | Il piano di Raiola per Pogba

La Juventus potrebbe restare beffata dal piano di Mino Raiola per il futuro di Paul Pogba. Tutti i dettagli

Paul Pogba è uno degli obiettivi principali per il centrocampo della Juventus. Il suo contratto con il Manchester United è stato rinnovato automaticamente fino al 2022, ma il francese in Premier non è felice e non si sta esprimendo sui suoi soliti livelli. Ecco perché Mino Raiola è all’opera per trovargli una nuova sistemazione, in modo tale da permettergli di ritornare quello di un tempo e di metterlo al centro del progetto. Oltre alla Juve, però, anche il Barcellona vorrebbe assicurarsi Pogba.

Juventus, Raiola porta Pogba al Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il bel rapporto tra Raiola e Joan Laporta potrebbe favorire l’approdo di Pogba al Barcellona. Le elezioni per l’elezione del nuovo presidente non sono state ancora svolte e dovrebbero esserci verso la fine di gennaio. Nel caso in cui Laporta dovesse essere eletto di nuovo, va da sé che il francese diventerebbe un obiettivo del Barça. Nel frattempo, il Real Madrid pare si sia tirato definitivamente fuori dalla corsa per Pogba. A questo punto per i catalani c’è solo la Juventus da superare, che con queste manovre di Raiola resterebbe beffata.