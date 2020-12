Calciomercato Juventus, doppia beffa bianconera | Scambio alla pari!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato: possibile doppia beffa in arrivo per il club bianconero

La Juventus non intende lasciarsi sfuggire nuove occasioni di mercato entusiasmanti. E così, dopo le dichiarazioni di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba, il club bianconero starebbe provando l’assalto. Il centrocampista francese andrà via da Manchester per sposare un nuovo progetto avvincenti della sua carriera, che ha avuto un piccolo intoppo. In Premier non sembra essere più felice.

Calciomercato Juventus, idea scambio Pjanic-Pogba

Per la dirigenza torinese potrebbe, però, arrivare anche una doppia beffa con lo scambio Pogba-Pjanic, ex centrocampista della Juventus, attualmente al Barcellona, che si è lamentato nelle ultime ore del suo scarso minutaggio.

Entrambi hanno una valutazione di 60 milioni di euro con i due talentuosi calciatori che potrebbero così voltare pagina per nuovi stimoli nella loro carriera. Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato, ma attenzione alle prossime settimane.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per cercare di acciuffare le migliori occasioni con i giocatori scontenti in giro per l’Europa. Una situazione delicata da monitorare attentamente nelle prossime ore.