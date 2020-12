Dybala rimane al centro dei riflettori in ottica addio alla Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Rispunta il Chelsea ed emerge una nuova idea di scambio

Per molti operatori di calciomercato, ci infiliamo anche noi pur facendo qualcosa di leggermente diverso, il futuro di Dybala non sarà alla Juventus. Ciò al di là del rinnovo o meno del contratto, attualmente ancora in scadenza nel giugno 2022. La volontà della Juventus, del resto, appare sempre più chiara: liberarsi dell’argentino, autore di un pessimo inizio di stagione e considerato dalla dirigenza, nello specifico da Paratici (che per colpa del ‘caso’ Suarez può avere pure lui i mesi contati) e Nedved anche se poi in pubblico dicono l’esatto opposto, un non campione che mai diventerà tale.

Calciomercato Juventus, assalto Chelsea a Dybala: proposta di scambio

Il non campione Dybala, ma a parte de Ligt ed escludendo Ronaldo non è che Pirlo abbia tanto di meglio, potrebbe finire in uno di questi tre Paesi: Spagna, Francia, ovvero Paris Saint-Germain, oppure in Inghilterra. Le ultime indiscrezioni di mercato chiamano in causa soprattutto quest’ultima, dove sono molteplici i club che in teoria potrebbero ‘accontentare’ sia le richieste della Juve, 60-70 milioni di euro con il rischio di poter ambire a meno se non prolunga, che il classe ’93, vale a dire un contratto da 12-15 milioni.

Si parla nella fattispecie di un ritorno di fiamma del Chelsea, al momento terzo in classifica a soli due punti dalla coppia di testa Tottenham-Liverpool. Frank Lampard sarebbe un grande estimatore di Dybala, profilo perfetto per il ‘piano di rilancio’ che i londinesi hanno cominciato a mettere in atto nelle ultime due campagna acquisti. In quella scorsa gli investimenti hanno toccato quota 247 milioni di euro…

Per il numero dieci nativo di Laguna Larga, però, almeno la prima offerta potrebbe essere sulla base di uno scambio. In lizza qualche calciatore non propriamente al centro del progetto, per esempio l’esterno statunitense Christian Pulisic compagno dello juventino McKennie in Nazionale, per il quale nel gennaio 2019 furono spesi 64 milioni.

