Calciomercato Juventus, rivoluzione Barcellona | Regalo tra i bianconeri

In casa Barcellona si pensa ad una rivoluzione in panchina: con il nuovo tecnico si punta ad un calciatore della Juventus come regalo

Questa sera Juventus e Barcellona si sfideranno al Camp Nou per la testa del gruppo G di Champions League. Tra i due club però potrebbe aprirsi un nuovo scenario in chiave calciomercato. Con l’arrivo del nuovo tecnico i catalani puntano il mirino su un calciatore bianconero desiderato da tempo.

Calciomercato Juventus, Xavi sulla panchina del Barcellona: lo spagnolo punta de Ligt

Le cose in casa Barcellona continuano a non andare secondo le aspettative e la posizione di Ronald Koeman è sempre in bilico. Il tecnico olandese infatti già dalle forti esclusioni di inizio stagione aveva causato molto scalpore intorno al mondo catalano ed ora i risultati in Liga non lo aiutano. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ nel 2021 Koeman potrebbe essere sostituto dall’ex calciatore Xavi, rimasto sempre nei cuori blaugrana.

Inoltre, secondo il portale spagnolo, il Barcellona da tempo ha nel mirino il difensore della Juventus Matthjis de Ligt, sin da prima che approdasse a Torino. Però la difficile situazione economica dei catalani impedirebbe loro di investire i circa 80 milioni richiesti dai bianconeri. Però con l’arrivo del tecnico spagnolo i blaugrana potrebbero fare uno sforzo per cercare di regalare il centrale olandese come primo grande colpo di mercato al neo allenatore.