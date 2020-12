Calciomercato Juventus, la smentita di Raiola | Cambia il futuro

Raiola smentisce la possibile cessione del suo assistito: resterà in bianconero

Federico Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus. Nonostante un’annata poco positiva con in panchina Sarri, ora l’ex Fiorentina sta provando a ritagliarsi un posto importante nella formazione di Andrea Pirlo, che gli sta concedendo maggior minutaggio. Pronto a partire già in estate, per Bernardeschi il futuro potrebbe non essere più in bianconero, anche in funzione dell’appeal che il giocatore riscuote all’estero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’obiettivo per la fascia | Chiesto lo scambio

Calciomercato Juventus, Raiola smentisce la cessione

Escludendo la partita con lo Spezia e le prime tre giornate in cui stava smaltendo un problema muscolare, intanto il giocatore originario di Carrara quest’anno è sceso sempre in campo, sia in campionato che in Champions League: segno che Pirlo vuole concedergli spazio e possibilità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ‘scaricato’ dal Barcellona | Ipotesi di scambio

A smentire, quindi, una sua possibile partenza dall’ambiente bianconero è stato lo stesso agente, Mino Raiola, che ha specificato l’intenzione del giocatore di restare alla Juventus: “Il fantastico giocatore ammirato alla Fiorentina non può essere quello dello scorso anno. Lo sa lui e lo sanno i bianconeri. Fede è da Juve e lo dimostrerà” ha dichiarato a ‘Tuttosport’ il noto procuratore, che chiude così a ogni possibile cessione e slancia ancora una volta Bernardeschi verso una ripresa tecnica e tattica.