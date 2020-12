Calciomercato Juventus, colpo low cost in attacco | I dettagli

Juventus, nuova pista per l’attacco a giugno: spunta il colpo low-cost Dusan Tadic dell’Ajax

Una Juventus fino ad ora troppo dipendente dalle reti di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Nel corso di questa stagione il club bianconero ha portato in rete soltanto otto giocatori tra Champions League e campionato e più dei 2/3 di queste portano la firma del portoghese e dello spagnolo. Numeri che fanno riflettere, sia Andrea Pirlo che la dirigenza. Il tecnico cercherà ovviamente di provvedere alla soluzione, ma nel frattempo nella prossima estate non è detto che il club punti su un nuovo attaccante. Un profilo in grado di portare qualità e gol nel reparto, ma senza pesare troppo nel bilancio delle casse bianconere.

Calciomercato Juventus, pista Tadic per l’attacco

Ecco allora che il nome giusto in casa bianconera potrebbe essere quello di Dusan Tadic. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 con l’Ajax, ma potrebbe essere attratto dalla sfida bianconera.

Complici i 32 anni (saranno 33 l’anno prossimo), il costo del cartellino di Tadic potrebbe aggirarsi attorno ai 6-7 milioni di euro. Una cifra davvero attraente per un profilo certamente in grado di alzare il tasso tecnico della squadra e di portare all’attacco juventino quello sprint in più. Difficile però che l’affare possa concretizzarsi a gennaio. Tadic è un componente fondamentale per il tecnico ten Hag, inoltre l’Ajax è in testa alla classifica di Eredivisie e continuerà il proprio impegno europeo, in Champions ed Europa League. Difficilissimo che possa privarsi in inverno del serbo, non altrettanto però che possa decidere di cederlo a giugno.