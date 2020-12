Calciomercato Inter, cambiano i piani: nuovo colpo | Triplice addio

L’Inter sembra pronta a cambiare i suoi piani sul calciomercato di gennaio. Di seguito le ultime novità e le idee dei nerazzurri

L’Inter continua a pensare al mercato di gennaio in attesa del nome giusto per il suo centrocampo. I piani, però, potrebbero cambiare rispetto ai passati mesi. Tutto deriva dalla nuova idea di Antonio Conte che ha deciso di impostare un classico 3-5-2 con tre calciatori in linea e senza più trequartista. Ciò potrebbe portare la società a non pensare a un mediano basso, come poteva essere Paredes, ma più ad un interno. Va considerata, infatti, la crescita esponenziale di Marcelo Brozovic nelle ultime partite da regista puro, che potrebbe rassicurare l’Inter in quel ruolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Skriniar | Ci pensa il Milan: intreccio con Mourinho

Calciomercato Inter, nuove idee e addii a centrocampo

Il colpo potrebbe essere finanziato da diverse cessioni in quel reparto. Christian Eriksen sembra ormai fuori dal progetto e partirà a gennaio. Stesso destino per Radja Nainggolan e Matias Vecino. Tutte queste cessioni potrebbero nutrire un tesoretto piuttosto corposo e sono diversi i nomi valutati dai nerazzurri. Occhio a Paul Pogba che ormai sembra in uscita dal Manchester United, ma resta sempre attuale Rodrigo De Paul. Da mesi si segue il giovane Szoboszlai e piace anche Corentin Tolisso. Infine, resta sempre attuale il nome di N’Golo Kanté, già ampiamente accostato in estate ai colori nerazzurri.