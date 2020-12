Calciomercato Inter, Lukaku via | Piano shock con ‘regia’ Raiola

Inter, Raiola critica l’attacco nerazzurro: potrebbe fare da regista in una clamorosa operazione di mercato

“L’Inter? Squadra forte, ma gli manca una punta top”. Parole come al solito che fanno rumore quelle di Mino Raiola. L’agente ha lanciato una frecciata sia all’Inter che a Solskjaer: “Solskjaer dice che Haaland gli ricorda Lukaku? In comune hanno solo il numero 9. Non ho mai visto un centravanti così maturo e così forte alla sua età. Solo Ibrahimovic e Ronaldo, il fenomeno”. E chissà che queste parole pronunciate dal procuratore italo-olandese non possano orchestrare un clamoroso affare in futuro.

Calciomercato Inter, Lukaku out e Haaland in: ci pensa Raiola

Sotto la regia di Mino Raiola, Haaland potrebbe infatti cambiare aria per un club più blasonato del Borussia Dortmund. Il norvegese sta facendo faville anche in Germania, ma non è escluso che in caso di un’offerta top possa partire. Difficilissimo a gennaio, da vedere invece a giugno. E chissà che quest’offerta non possa arrivare dall’Inter. Al momento è impossibile, ma tutto dipende dal futuro di Romelu Lukaku. Il belga si trova molto bene a Milano ed è un elemento chiave per Conte. Il tecnico è però una delle variabili legate al futuro del belga. Dipenderà molto dai risultati ottenuti in stagione una sua eventuale permanenza e senza Conte non è detto che Lukaku possa restare. L’altra variabile però si chiama soprattutto Manchester City. Guardiola cerca un attaccante di livello e sogna il classe 1993.

I ‘Citizens’ sono certamente una delle poche società in grado di poter spendere davvero tanto sul mercato. L’Inter per Lukaku chiederebbe attorno ai 100 milioni di euro, una cifra che pochi club potrebbero spendere. Il City fa però parte di questa ristretta cerchia. E la cifra incassata dall’addio di Lukaku, l’Inter potrebbe decidere di investirla proprio per Haaland, sotto la regia di Raiola. Ci vorranno non meno di 90 milioni, ma la carta vincente potrebbe essere proprio l’agente italo-olandese, che orchestrerebbe il tutto sotto la sua regia.