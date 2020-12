Calciomercato Inter, l’ex tecnico attacca Conte: “Lo sta umiliando”

In casa Inter arrivano le accuse ad Antonio Conte da parte di un ex allenatore che dichiara: “Lo sta umiliando”

Domani sera arriva per l’Inter il primo grande crocevia della stagione. Infatti i nerazzurri dovranno battere lo Shaktar Donetsk e sperare in un risultato utile da Madrid per passare agli ottavi di Champions League. Alla vigilia del match arrivano pesanti critiche ad Antonio Conte per la gestione di Christian Eriksen.

Calciomercato Inter, Hareide commenta il ‘caso’ Eriksen: “Umiliante”

Non smette di far discutere la gestione di Christian Eriksen da parte di Antonio Conte nell’Inter. Infatti lo spazio per il danese tra le fila dei nerazzurri è sempre minimo, come dimostra il minutaggio nelle ultime partite, dove è spesso entrato in campo solamente nei minuti di recupero. A commentare la situazione è l’ex tecnico della Danimarca, Age Hareide, che conosce bene il centrocampista interista.

L’ex tecnico della Danimarca ed attuale allenatore del Rosenborg rivela a ‘BT Sport’: “Penso sia un umiliazione. Già non è bello stare fuori dall’undici titolare, ma essere messo in campo nei minuti di recupero come successo nell’ultima partita è umiliante”. Dopo i tanti commenti negativi dei tifosi sui social ora Antonio Conte deve fronteggiare anche il rimprovero di Hareide. Ma difficilmente ormai il destino di Eriksen nell’Inter cambierà.