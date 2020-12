Calciomercato Milan, Musacchio in Spagna | Scambio e ‘sgarbo’ all’Inter

Nel calciomercato il Milan potrebbe procedere ad uno scambio in Spagna tra parametri zero, incluso Musacchio: Inter ‘beffata’

Il prossimo giugno 2021 sono davvero tanti i talenti in tutta Europa che vedranno scadere il proprio contratto con il club di appartenenza. Uno di questi è Mateo Musacchio, difensore del Milan destinato ormai a lasciare i rossoneri. Così si pensa ad uno scambio in Spagna tra parametri zero. A rimanere beffata sarebbe l’Inter.

Calciomercato Milan, scambio Musacchio-Mandi a parametro zero

Milan pronto a rinforzare il proprio reparto difensivo già a gennaio, visto che per quanto riguarda la retroguardia la coperta è abbastanza corta. Così gli occhi dei rossoneri tornano a puntare in Spagna, dove gioca un centrale che da tempo piace anche all’Inter, ovvero Aissa Mandi. Il difensore del Betis Siviglia vedrà scadere il proprio contratto a giugno e quindi in estate potrebbe liberarsi a zero. Ma vista la grande concorrenza il Milan vorrebbe muoversi prima.

Così la società rossonera per anticipare le concorrenti sarebbe pronta a proporre al lcub biancoverde uno scambio alla pari con Mateo Musacchio. Anche il difensore del Milan a giugno vedrà scadere il proprio contratto e quindi si potrebbe procedere ad uno scambio alla pari tra calciatori in scadenza. In questo modo il rinforzo in difesa arriverebbe senza spendere ed anticipando le concorrenti europee, tra cui l’Inter.

