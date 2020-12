Calciomercato Milan, doppio colpo a zero in Francia | C’è il piano

Il Milan non vuole più fermarsi e pensa a dei rinforzi per il futuro: c’è la doppia occasione a parametro zero

È un momento magico per il Milan, che con il passare delle settimane sogna sempre più in grande. Il club rossonero è partito con l’obiettivo quarto posto, che manca ormai da diversi anni, e fin qui ha collezionato otto vittorie e due pareggi in ben dieci gare disputate di Serie A.

La compagine rossonera va avanti in uno stato di forma straordinario ormai dal mese di giugno e non vuole più fermarsi. L’ultima sconfitta in campionato risale ormai al mese di marzo e continuando così le ambizioni possono soltanto crescere e si potrebbe anche iniziare a pensare allo scudetto.

Calciomercato Milan, doppia occasione dal Marsiglia: nel mirino Amavi e Thauvin

La società vede al futuro con fiducia e nel frattempo continua a lavorare per programmare possibili colpi da attuare nei prossimi mesi per rinforzare una rosa che ha dimostrato di essere già importante. Ora potrebbero esserci due occasioni dal Marsiglia, dalla quale potrebbero arrivare Amavi e Thauvin a parametro zero.

Di Thauvin se ne parla ormai da diversi giorni, mentre l’occasione Amavi potrebbe spuntare in queste ore. Secondo l’Equipe, infatti, non ci sarebbero segnali distensivi riguardo il suo rinnovo. Il Milan potrebbe provarci cercando anche l’anticipo in modo da garantire un’alternativa a sinistra dove l’unico terzino è Theo Hernandez.

Entrambi i colpi potrebbero arrivare gratuitamente e sarebbero sicuramente fondamentali per allargare la rosa visti i tanti impegni ogni settimana.