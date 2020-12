Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Tutte le cifre: ci pensa lo sponsor

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo: il main sponsor pensa al suo acquisto per rilanciare il club

Cristiano Ronaldo è stato acquistato dalla Juventus nell’estate del 2018 per circa 100 milioni di euro dal Real Madrid. Il portoghese ha firmato un contratto quadriennale da 31 milioni a stagione. Un ingaggio molto alto, che ha reso CR7 il calciatore più pagato della Serie A. Nonostante i 35 anni già compiuti, Ronaldo per le sue qualità e il suo status è ancora molto desiderato da diversi club e uno di questi è il Manchester United, che vorrebbe riportarlo in Premier League.

Juventus, le cifre dell’addio di Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘autoesporte.globo.com‘, lo sponsor principale del Manchester United, il colosso Chevrolet, vorrebbe riportare Ronaldo ai Red Devils per rialzare le sorti della squadra dopo l’addio di Ferguson, per tornare a vincere trofei importanti. Lo sponsor versa nelle casse del club 54 milioni di euro annui, uno dei contratti più onerosi al mondo. E Chevrolet sembra intenzionato a mettere lo zampino per ingaggiare CR7.

Certo è che l’offerta dev’essere convincente, visto che il portoghese guadagna 31 milioni l’anno. Il calciatore più pagato del Manchester United è David De Gea, con 375 mila sterline a settimana (circa 18-20 milioni a stagione). I Red Devils grazie al loro main sponsor scipperebbero Ronaldo alla Juventus: le azioni del club bianconero alla Borsa di Milano erano salite del +30% dopo il suo acquisto. Resta da capire cosa ne pensano gli Agnelli, che controllano il 64% della Juve.

