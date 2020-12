Calciomercato Juventus, pericolo Klopp | Pirlo trema per il suo titolare

La Juventus potrebbe perdere uno dei titolari del centrocampo di Andrea Pirlo: interesse del Liverpool di Klopp

Diversi sono i centrocampisti che sta utilizzando Andrea Pirlo in questi primi mesi di Juventus. Alcuni non si stanno esprimendo sui loro soliti livelli, mentre altri potrebbero andar via malgrado vengano tenuti in grande considerazione dalla dirigenza. E’ il caso di Adrien Rabiot, a cui Pirlo sta concedendo un elevato minutaggio, soprattutto in campionato dov’è diventato un titolare inamovibile. Il centrocampista francese potrebbe finire in Premier League, precisamente al Liverpool, dove pare si stia liberando un posto.

Juventus, ipotesi Liverpool per Rabiot

L’ipotesi Rabiot per il Liverpool potrebbe concretizzarsi qualora Georginio Wijnaldum andasse via dai Reds. Lo ha fatto intendere lo stesso olandese parlando dopo la partita vinta contro il Wolverhampton per 4-0. Di seguito, le sue dichiarazioni riportate da ‘FussballTransfers.com’: “Voglio solo parlare delle partite, ho già detto in passato che non parlo della mia situazione contrattuale. E’ il club che dovrebbe parlare del mio contratto“.

Wijnaldum è infatti in scadenza nel 2021, poi prosegue dicendo: “Qui c’è stato un legame sin da subito, i tifosi mi supportano molto. Ma non sta a me parlare del contratto“. Nel caso il centrocampista olandese dovesse andar via, Klopp potrebbe fiondarsi su Rabiot. Arrivato a zero nel 2019, la richiesta della Juventus si aggirerebbe sui 40-45 milioni di euro per privarsi del francese.

