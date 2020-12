Calciomercato, Pjanic scontento al Barcellona | Lo sfogo dell’ex Juve

Miralem Pjanic non sembra per nulla soddisfatto della sua esperienza al Barcellona. Il centrocampista rivela il suo stato d’animo: ecco le sue dichiarazioni

Miralem Pjanic era uno dei perni della Juventus, ma dopo lo scambio con Arthur è sbarcato a Barcellona. Il centrocampista non sembra per nulla soddisfatto del suo presente in blaugrana. L’ex Roma sottolinea il suo stato d’animo in un’intervista a ‘Gazzetta.it’. Ecco le sue dichiarazioni: “Voglio giocare di più. Non capisco i motivi di questa situazione, è chiaro che voglio giocare molto di più. So che posso dare tanto e quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho sempre risposto. Ho fatto bene e ho giocato delle buone partite. Più di così non so cosa fare. Mi sto allenando: mi faccio trovare pronto”.

Calciomercato, Pjanic e il momento al Barcellona: le sue parole

Il centrocampista rincara la dose alle porte della sfida in Champions League contro il suo passato: “Il fatto che non stia giocando è uno degli aspetti negativi del mio arrivo al Barcellona. Non sono soddisfatto e non posso esserlo. Vedremo cosa accadrà. Io sono pronto, mi alleno bene e aspetto: ora non posso fare altro. È una situazione molto delicata, a me non conviene”.

