Calciomercato Juventus, ‘scaricato’ dal Barcellona | Ipotesi di scambio

La Juventus pensa al prossimo calciomercato e potrebbe esserci un’occasione importante dal Barcellona: c’è l’ipotesi di scambio

Sono settimane di pensieri e riflessioni per la Juventus, che non è partita nel migliore dei modi in questo nuovo campionato e sta provando a rialzarsi al più presto per non compromettere da subito la stagione. Nell’ultima gara con il Torino è arrivato un successo in extremis per 2-1 ma nel primo tempo la prestazione non è stata delle migliori.

Domani ci sarà già un’altra sfida importante per valutare la forza della compagine allenata da Andrea Pirlo, che sarà impegnata sul campo del Barcellona e dovrà provare a vincere con due gol di scarto (escluso lo 0-2) per raggiungere la prima posizione nella classifica del girone di Champions League.

Calciomercato Juventus, possibile scambio con il Barcellona: Lenglet per Demiral

Anche i ‘Blaugrana’ non stanno vivendo un buon momento e in particolare nelle ultime ore ci sarebbero delle polemiche riguardo il difensore Lenglet. ‘Diario Gol’ fa sapere che il calciatore sarebbe stato criticato duramente anche da Lionel Messi in allenamento, per questo potrebbe esserci l’addio nei prossimi mesi.

Potrebbe spuntare un’idea di scambio tra Juventus e Barcellona per far arrivare il centrale francese a Torino in cambio di Merih Demiral, che si è dimostrato di essere un difensore affidabile ma fin qui ha rimediato troppi infortuni.

Il turco ha giocato sei partite in questo avvio di stagione e ha realizzato anche un assist.

