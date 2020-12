Calciomercato Juventus, scelto l’obiettivo per la fascia | Chiesto lo scambio

La Juventus ha individuato l’obiettivo per la fascia: pronto l’assalto. C’è la richiesta del top club europeo

La Juventus vuole rialzarsi al più presto in ogni competizione e tornare ad occupare le zone alte della classifica ma attualmente c’è ancora incertezza riguardo il valore dei bianconeri. Sulla carta sono sicuramente i favoriti in Serie A ma fin qui sono stati collezionati troppi passi falsi che hanno permesso al Milan di allontanarsi.

Ora i rossoneri sono avanti di sei punti rispetto alla compagine allenata da Andrea Pirlo ma c’è ancora tutto il tempo per rialzarsi. Il distacco non è sicuramente leggero ma sono trascorse soltanto dieci giornate di campionato e ne mancano ancora 28, ma bisognerà rialzarsi al più presto per lottare per il decimo titolo consecutivo.

Calciomercato Juventus, piace Guerreiro per la fascia sinistra: il Borussia Dortmund può chiedere Demiral

La squadra è concentrata sul campo mentre la società inizia a valutare possibili colpi da effettuare in futuro. In particolare nel mirino potrebbe esserci un nuovo laterale sinistro e un nome caldo sembrerebbe essere Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund, club con cui ci sono ottimi rapporti.

I tedeschi però difficilmente apriranno a una cessione del compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo. L’unico modo per farlo partire, potrebbe essere la richiesta di inserire nella trattativa il difensore Merih Demiral per uno scambio. Sia il turco che Guerreiro hanno una valutazione di circa 28-30 milioni di euro.

Demiral però è ritenuto incedibile per la Juventus e per questo è difficile che l’operazione vada in porto.