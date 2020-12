Calciomercato Juventus, Dybala verso il top club | Scambio ‘italiano’

Paulo Dybala non riesce più ad esprimersi ad altissimi livelli come ha saputo fare in passato: addio più vicino, scambio ‘italiano’

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per cercare di regalare colpi entusiasmanti ad Andrea Pirlo. Il club bianconero monitora da vicino la situazione che riguarda il futuro di Paulo Dybala, che non è più pimpante come in passato. Così il talentuoso giocatore argentino potrebbe anche pensare di voltare definitivamente pagina per ritrovare il giusto entusiasmo.

Calciomercato Juventus, cessione Dybala: assalto a Verratti1

Sulle sue tracce ci sarebbe ormai da tempo il Paris Saint-Germain con Leonardo che ha chiesto più volte informazioni alla dirigenza bianconera. E, con la voglia della Juventus di tornare ad acquistare giocatori italiani, potrebbe esserci la suggestione di uno scambio con Marco Verratti, che non ha mai giocato in Serie A finora. Dal Pescara in B è passato direttamente in uno dei più prestigiosi club d’Europa.

Così l’idea di scambio potrebbe essere alla pari (circa 70 milioni) con la valutazione di Dybala che è diminuita nel corso dei mesi a causa delle sue prestazioni non esaltanti in maglia bianconera. La Juventus potrebbe chiedere così qualcosa in più cercando di avere la meglio.

Tanti, troppi gli errori da parte dell’argentino con il suo calo di forma dovuto anche, in parte, al Covid-19. Verratti sarebbe, invece, entusiasta di tornare in Italia, questa volta in Serie A per essere l’assoluto protagonista della massima serie.

Da Dybala a Verratti: Juventus e Psg potrebbero pensare ad uno scambio incredibile.

