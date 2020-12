Calciomercato Juventus, Dybala in Premier | Lo scambio è pazzesco

Paulo Dybala potrebbe salutare la Juventus per approdare in Premier League: scambio pazzesco con Pep Guardiola

La Juventus potrebbe presto concretizzare un affare con Pep Guardiola e il suo Manchester City. E’ un mercato fatto di scambi per abbattere i costi viste le difficoltà finanziarie dei club dovuti allo scoppio della pandemia. I Cityzens vorrebbero rinforzare l’attacco per tentare l’assalto alla Champions League e offrire un’alternativa in più al manager spagnolo. Allo stesso tempo, la Juve pensa di liberarsi di un calciatore che negli ultimi mesi sta diventando abbastanza ‘scomodo’: Paulo Dybala.

Juventus, Dybala da Guardiola in uno scambio

Secondo quanto riportato da ‘Foot-sur7.fr‘, è Paulo Dybala il calciatore che potrebbe andare al Manchester City. Pep Guardiola ha intenzione di proporre Mahrez in uno scambio, visto che la Juventus cercherebbe un esterno offensivo. Si è fatto anche il nome di Angel Di Maria dal PSG -in scadenza l’anno prossimo-, ma Guardiola vorrebbe offrire l’ex Leicester per ‘La Joya‘.

Dybala ha il contratto in scadenza nell’estate 2022 e se non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo, lascerà la Juventus a fine stagione. Il City ci prova, anche perché Mahrez è tre anni più giovane di Di Maria e i bianconeri potrebbero accettare questa soluzione. Uno scambio clamoroso, visti 160 milioni di euro in ballo: infatti, entrambi sono valutati circa 80 milioni.

