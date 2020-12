La Juventus potrebbe presto dire addio a Paulo Dybala: rispunta un’altra pretendente dalla Premier League per l’argentino

Non all’altezza delle aspettative l’avvio di stagione di Paulo Dybala alla Juventus. L’argentino ha disputato dieci partita tra Serie A e Champions League, segnando solo un gol contro il Ferencvaros. C’è da dire anche che non è più il titolare indiscusso della Juve, visto che a far coppia con Ronaldo ora è Alvaro Morata. ‘La Joya‘ potrebbe approdare in Premier League, dove c’è una forte candidata per acquistarlo.

Juventus, il Chelsea vuole Dybala

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, senza rinnovo la Juventus valuta la cessione di Dybala. Sull’attaccante argentino è nuovamente forte l’interesse del Chelsea, che già l’estate scorsa ha speso tanto per rinforzare la rosa di Lampard. I Blues si riiscrivono così alla corsa per Dybala dopo Manchester United, Manchester City e Real Madrid.

Il suo valore attuale è di almeno 80 milioni di euro, ma ci sono da considerare alcuni fattori. In primis, il contratto in scadenza nel 2022: senza rinnovo, la Juventus dovrebbe privarsene per evitare di perderlo a parametro zero. In secondo luogo, il costo del giocatore potrebbe calare visto appunto il mancato rinnovo e la crisi dovuta al Covid-19, fino a 50-55 milioni di euro. Una grande occasione per il Chelsea.