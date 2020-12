Calciomercato Inter, Marotta accelera per il talento | Sgarbo alla Juventus

L’Inter prova a mettere a segno un grande colpo sul calciomercato nel segno di Marotta. Il dirigente proverà lo sgarbo alla Juventus. Di seguito i dettagli

Il futuro di Manuel Locatelli potrebbe essere in una grande squadra nei prossimi mesi. Il calciatore è esploso con la maglia del Sassuolo ed è entrato nel mirino della Juventus. L’Inter prova, però, lo sgarbo nei confronti dei bianconeri: Marotta accelera per piazzare il colpo già nel mese di gennaio. Di seguito tutte le novità sulla possibile trattativa con il Sassuolo.

Calciomercato Inter, trattativa per Locatelli: Marotta anticipa la Juventus

I nerazzurri sono intenzionati a stringere i tempi. La dirigenza cederà inevitabilmente Christian Eriksen che ormai trova sempre meno spazio agli ordini di Antonio Conte: la sua valutazione resta sui 30 milioni di euro. L’Inter potrebbe richiamare dal prestito allo Spezia Lucien Agoumé e inserirlo nell’affare con il Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per non perdere il controllo sul ragazzo. Occhio anche alla posizione di Andrea Pinamonti che potrebbe essere offerto ai neroverdi in prestito. Il Sassuolo, in ogni caso, non ha intenzione di accettare queste contropartite e punta su un incasso da 45-50 milioni cash.

