Calciomercato, Ibrahimovic-Juventus | ‘Bomba’ di Raiola

Mino Raiola ha sganciato un’autentica bomba negli ultimi minuti che riguarda Zlatan Ibrahimovic e un eventuale clamoroso ritorno alla Juventus. Ecco i dettagli

Zlatan Ibrahimovic sta dominando con la maglia del Milan in questa stagione. I rossoneri sono a sorpresa al comando della classifica in Serie A con lo svedese assoluto trascinatore. L’ex Inter e Juventus, nonostante l’età non sia più giovanissima, sta dimostrando tutto il suo valore e di poter assolutamente fare ancora la differenza in Italia e non solo. Mino Raiola svela un interessante accostamento relativo all’ultima estate. Di seguito le sue parole e il retroscena su quanto sarebbe accaduto nell’ultimo mercato.

Calciomercato Milan, bomba di Raiola su Ibrahimovic

In questa stagione lo svedese, però, avrebbe potuto vestire nuovamente la maglia della Juventus. Raiola ai microfoni di ‘Tuttosport’, infatti, rivela un interessante accostamento ai colori bianconeri: “La Juventus avrebbe fatto bene a prendere Ibrahimovic in estate: sarebbe stata una gran coppia con Cristiano Ronaldo”. Il club torinese ha dunque puntato su altri calciatori, ma sembra davvero esserci stata l’ipotesi di ritorno dello svedese.

