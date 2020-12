Calciomercato, Allegri trova squadra | Pre-accordo firmato!

Massimiliano Allegri probabilmente tornerà a breve in panchina: pre-accordo firmato tra la squadra e l’allenatore. I dettagli

Dopo l’esonero dalla Juventus nell’estate 2019, Max Allegri ha preferito prendersi un periodo sabbatico in attesa dell’occasione giusta per rimettersi in gioco. L’occasione sembra sia arrivata e l’ex tecnico bianconero potrebbe tornare a sedere sulla panchina di un top club. Dalla Germania, infatti, danno per concluso l’accordo tra il Manchester United e il loro prossimo allenatore: uno scenario che si concretizzerebbe nel 2021.

Calciomercato, Allegri al posto di Tuchel

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco ‘Bild‘, Thomas Tuchel ha firmato un pre-accordo con il Manchester United per la prossima stagione. I Red Devils vorrebbero puntare sull’allenatore del PSG e avrebbero già concluso l’operazione. Allegri rientra quindi tra i preferiti di Leonardo per affidargli la panchina del Paris Saint-Germain e puntare alla vittoria della Champions.

Uno scenario da cui resterebbe tagliata fuori l’Inter: Allegri è infatti il primo nome per sostituire Antonio Conte, anche se le cose ai nerazzurri sembrano andare bene. Tuttavia, l’allenatore nerazzurro ha un carattere molto esplosivo e un’altra sfuriata potrebbe ‘rompere’ la pace instaurata negli ultimi giorni.

