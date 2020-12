Udinese-Atalanta, rinvio UFFICIALE | Non si gioca

La sfida di Serie A tra Udinese e Atalanta è stata rinviata dopo tre sopralluoghi da parte del direttore di gara: quando si giocherà?

L’arbitro La Penna non ha potuto fare altrimenti: per tre volte il direttore di gara è entrata in campo per i consueti sopralluoghi e ha dovuto optare per il rinvio della sfida tra Udinese e Atalanta a causa dell’impraticabilità del campo. I teloni, presenti sul manto erboso della Dacia Arena, erano stati tolti cinque prima ore per provare la goal line technology.

Udinese-Atalanta, si giocherà nel 2021

La partita, in programma oggi domenica 6 dicembre 2020, sarà recuperata a gennaio 2021 (il 13 o il 20). L’Atalanta sarà impegnata in Champions League per l’ultima sfida del girone contro l’Ajax per poi dedicarsi ai numerosi impegni in campionato. L’ufficialità della data di recupero dovrebbe arrivare nelle prossime ore con un comunicato della Lega Serie A.

