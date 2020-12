Calciomercato Milan, occasione dalla Spagna | Cessione pronta

Il Milan potrebbe cogliere un’interessante occasione proveniente dalla Spagna sul calciomercato. Attenzione anche alla possibile cessione

Il Milan potrebbe intervenire in maniera importante sul mercato per rinforzare la difesa. Il club rossonero fiuta un’ottima occasione in Spagna e più precisamente dal Barcellona. Il club blaugrana, secondo quanto riporta ‘Don Balon’, potrebbe cedere Samuel Umtiti a prezzo di saldo. Scopriamo tutte le ultime novità e i dettagli sulla possibile trattativa.

Calciomercato Milan, Umtiti a prezzo di saldo: pronta una cessione

Già in estate il club rossonero era a caccia di un nuovo centrale, ma alla fine non è riuscito a trovare il profilo giusto. Umtiti potrebbe essere il nome adatto. Il calciatore dovrebbe rientrare a metà dicembre e già a gennaio potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare l’offerta giusta. La sua valutazione è precipitata a 12 milioni di euro, ma il Barcellona cerca disperatamente un acquirente che ne metta sul piatto 15. Il calciatore potrebbe essere un’opzione forte per i rossoneri, soprattutto in caso di addio di Mateo Musacchio, sempre più lontano dal club milanese.

