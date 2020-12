Calciomercato Milan, top player in saldo | Cifre e dettagli

Il Milan potrebbe mettere a segno un colpo di alto livello sul calciomercato. Di seguito tutti i dettagli e le possibili cifre dell’operazione

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione attuale, trascinato da un meraviglioso Zlatan Ibrahimovic. In caso di arrivo in Champions League, sempre più probabile in questa stagione, i rossoneri potrebbero regalarsi un grande colpo. Eden Hazard, infatti, secondo quanto riporta ‘Diario Gol’ potrebbe presto lasciare il Real Madrid e spingerebbe per l’addio anche se Zidane dovesse lasciare i Blancos.

Calciomercato Milan, occhio all’occasione Hazard dal Real Madrid

Il top player non ha ancora convinto in Spagna, soprattutto a casa dei tanti infortuni. In Italia è stato accostato anche alla Juventus, ma potrebbe essere una grande occasione per il Milan. I rapporti dei rossoneri con il Real Madrid sono ottimi, nonostante i Blancos non cedano sul fronte Brahim Diaz a titolo definitivo. Per il belga, però, l’accordo potrebbe arrivare e il prezzo è decisamente più basso di quanto atteso. Come sottolineano dalla Spagna, il costo del calciatore si aggira ora attorno ai 50 milioni di euro.

