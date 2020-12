Calciomercato Juventus, rivoluzione a giugno | Zidane porta due big

La Juventus prepara la rivoluzione per giugno: c’è una strategia per arrivare a Zidane

Sarà la Champions League a decidere il futuro di Zinedine Zidane: a seconda di come andrà la gara contro il Borussia e di conseguenza la fase a gironi, il Real Madrid deciderà se continuare o meno con il tecnico francese. Nel caso in cui le strade dovessero separarsi, la Juventus punterebbe subito sull’ex centrocampista della nazionale francese per sostituire Pirlo la prossima stagione.

Nonostante un primo avvicinamento dopo il primo addio di Zidane alla panchina madrilena, stavolta alla Vecchia Signora serviranno dei temi convincenti per poter dare il benvenuto a Torino al loro ex numero 5. Sarà necessario, quindi, intervenire sul mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, un Pallone d’Oro per Pirlo | I dettagli

Calciomercato Juventus, rivoluzione a giugno

Il primo giocatore sul quale si potrebbe puntare a Torino sarebbe Marcelo, oramai in uscita dal Real Madrid e pronto a raggiungere i colori bianconeri gratis, con un ingaggio che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Allo stesso tempo, per convincere Zidane, servirebbe puntare forte su Toni Kroos, altro giocatore feticcio per il tecnico: la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni di euro, valore alto per le casse della Juventus, ma per il quale Agnelli sarebbe disposto a fare un sacrificio. Soprattutto per scatenare l’effetto domino che porterebbe Zidane in panchina.

Con queste operazioni, Cristiano Ronaldo potrebbe essere spinto a far cadere qualsiasi idea e possibilità di lasciare Torino, restando fino alla fine del proprio contratto, quindi per un altro anno, per godersi una rivoluzione che gli permetterebbe di puntare forte a quella Champions League che rappresenta oramai un’ossessione. Una suggestione che andrebbe a rendere la Juventus una corazzata in grado di puntare forte sull’obiettivo primario inseguito da anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dilemma Ronaldo | Ipotesi ritorno o nuova sfida