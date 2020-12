Calciomercato Juventus, rinnovo Ronaldo | Fissate le due condizioni

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre in bilico. Ci sarebbe così una doppia condizione per il rinnovo contrattuale con la Juventus

La Juventus continua a lavorare anche per il prolungamento del contratto di Cristiano Ronaldo, che al momento è in scadenza nel giugno 2022. Il club bianconero vorrebbe anche trattenerlo, ma come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” ci sarebbero varie condizioni per fargli firmare il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ‘battaglia totale’ | Scontro per il colpo a zero

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo in bilico

Così in primis potrebbe esserci il prolungamento per due anni in più fino al 2024 arrivando così a giocare in maglia bianconera all’età di 39 anni. In questo modo Ronaldo starebbe anche pensando di ritirarsi in Serie A continuando a regalare gol e magie con la Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In secondo luogo, infine, ci sarebbe anche la possibilità di poter guadagnare il suo stipendio attuale anche nei prossimi anni: questo punto, in particolar modo, potrebbe essere visto anche oggetto di discussione tra la dirigenza bianconera.

La Juventus sarà ancora molto attiva sul fronte calciomercato, in particolar modo per quanto riguarda il prolungamento contrattuale e il possibile futuro del campione portoghese, voglioso di continuare il suo percorso in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan, rescissione inevitabile | Sgarbo all’ex per l’erede