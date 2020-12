Calciomercato Juventus, dilemma Ronaldo | Ipotesi ritorno o nuova sfida

In casa Juventus il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere: tante le opzioni per il portoghese, dai ritorni a nuove sfide

Sembra essere sempre più difficile la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus per un’altra stagione. Il fenomeno portoghese si avvicina ai 36 anni ed inizia a ragionare su dove poter chiudere la carriera. Tante le opzioni possibili, a partire dal ritorno nei club passati alle nuove avventure in Europa e non solo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo pensa all’addio: Real Madrid meta preferita, ma ci sono altre possibilità

Anche i migliori prima o poi dovranno smettere e Cristiano Ronaldo ragiona su quale potrebbe essere la meta migliore per terminare la propria carriera. La Juventus sembrerebbe dunque vicina a vedere l’addio a fine stagione del fenomeno portoghese, che continua a cercare di sciogliere il dilemma futuro. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo la quale CR7 sarebbe pronto al ritorno nell’ex club, ma ad una condizione.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Ronaldo sarebbe disposto a tornare al Real Madrid per chiudere la sua carriera, ma chiederebbe un contratto di almeno tre anni. Florentino Perez sarebbe ovviamente contento del suo ritorno, ma al momento non sarebbe disposto ad offrirgli un contratto così lungo, visto anche il periodo economico. Così si tornano a valutare altre opzioni, come il ritorno al Manchester United, squadra in cui ha cominciato a vincere tutto nel calcio europeo. Ma bisogna calcolare anche che la sete di vittoria e di nuovi record non si placa mai in CR7, e quindi anche un futuro nel PSG o addirittura in MLS non sarebbe da scartare. Per ora la meta preferita sembrerebbe essere Madrid, ma bisognerà vedere se il presidente dei ‘blancos’ cambierà idea.

