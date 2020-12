Calciomercato Juventus, suggestione in attacco | Lo porta Mendes!

Jorge Mendes è pronto a proporre il suo assistito alla Juventus: idea a sorpresa per l’attacco di mister Pirlo

La Juventus, archiviata la vittoria nel derby contro il Torino, è proiettata ai prossimi rinforzi da ricercare nelle future sessioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno, occhio al colpo in attacco: può arrivare la proposta dell’agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dilemma Ronaldo | Ipotesi ritorno o nuova sfida

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un Pallone d’Oro per Pirlo | I dettagli

Calciomercato Juventus, proposta a sorpresa: cifre e dettagli

Un’intrigante suggestione che potrebbe far gola alla Juventus nel 2021. Jorge Mendes può bussare alla porta del club bianconero che ricerca un rinforzo di peso per l’attacco di Pirlo. Il potente agente lusitano pensa al ritorno in Serie A di Andrè Silva, attaccante dell’Eintracht di Francoforte che ha già vestito la maglia del Milan.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con il ‘Diavolo’, Silva ha deluso le aspettative ma in Bundesliga pare rinato. 8 reti e 2 assist vincenti in 11 presenze (935′) per il classe ’95 che non escluderebbe un ritorno in Italia, vista la sua grande voglia di rivalsa. Occasione dunque per la società torinese che, tuttavia, dovrà fare i conti con una spesa importante.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, troppi gol subiti | Conte pensa all’ex Juventus

Il 25enne, in scadenza nel 2023 con l’Eintracht Francoforte, è valutato non meno di 30-35 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio arrivo dalla Lazio | Addio Paratici

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Lo vuole il grande ex