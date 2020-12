Calciomercato Inter, colpo in attacco | Affare a zero!

L’Inter potrebbe essere la protagonista numero uno anche sul fronte calciomercato per un nuovo colpo a parametro zero

Non solo presente, ma anche e soprattutto futuro. L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato per giovani innesti di assoluto valore. Così l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, è sempre pronto per un nuovo affare a parametro zero come ha dimostrato anche in passato durante la sua carriera eccellente.

Calciomercato Inter, colpo in Brasile: ecco Marcos Paulo

Come svelato da Sky Sport l’Inter avrebbe messo nel mirino l’attaccante classe 2001 della Fluminense, Marcos Paulo, che è seguito da tre anni dalla società nerazzurra. In passato è stato adocchiato anche da Parma e Torino con il suo contratto che scadrà nel prossimo giugno. Lo stesso club italiano è in costante contatto con i suoi agenti per trovare l’accordo decisivo. Tre gol con quattro assist il suo bottino stagionale con la compagine brasiliana: un’occasione per mettersi ancora più in mostra.

