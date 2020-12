Calciomercato Inter, scontro Eriksen | Umiliato da Conte: la situazione

A gennaio scorso l’Inter acquista Christian Eriksen, ma il rapporto con Antonio Conte non decolla: umiliazione e scontro

Presentato alla Scala di Milano come un grande acquisto, così Christian Eriksen è approdato nell’universo interista nel gennaio scorso. Oggi, a quasi un anno dal suo arrivo, il rapporto con Antonio Conte è ai minimi termini ed i minuti in campo lo dimostrano. Il bilancio del duello tra allenatore e giocatore un anno dopo.

Calciomercato Inter, il rapporto Conte-Eriksen non decolla: fioccano le critiche sui social

Il 28 gennaio 2020 Christian Eriksen diventa ufficialmente un giocatore dell’Inter, con tanto di presentazione alla Scala. Nella sua prima mezza stagione giocata in nerazzurro, stop per pandemia compreso, il danese colleziona 26 presenze tra Serie A e coppe, di cui solamente 11 da titolare. Il bottino è di 4 gol e 3 assist. Se con il termine della passata stagione si pensava ad una possibile svolta per il suo ruolo nell’undici di Antonio Conte, la nuova stagione è molto peggio.

Infatti in questa stagione il rapporto tra il tecnico nerazzurro e l’ex Tottenham sembra essersi definitivamente lacerato. Sono 10 le presenze del danese fino ad ora, di cui solo 4 dal primo minuti. Inoltre nelle ultime uscite Conte sta quasi ”umiliando” il calciatore, facendolo entrare solo nei minuti di recupero. Forse a scatenare questa reazione dell’allenatore sono state le parole del calciatore in nazionale dove chiedeva più spazio. Fatto sta che il loro rapporto, mai decollato, ora scatena anche la reazione dei tifosi sui social, che attaccano il tecnico per il trattamento riservato ad Eriksen. Al momento l’unica soluzione sembrerebbe l’addio a gennaio.

L’entrata di Eriksen al 91° certifica ancora una volta: 1) le nulle capacità umane e il sadismo di Conte. 2) La grande forza interiore di Eriksen, un vero signore che sopporta in silenzio. #Inter #Eriksen #conte #iostoconeriksen pic.twitter.com/3CQKp7ByVN — Giovanni Gallo (@giovannigallog) December 6, 2020

