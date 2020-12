Calciomercato Juventus, idea clamorosa | Post Pirlo a sorpresa!

Spunta un’inattesa suggestione per la panchina della Juventus: con Pirlo che non convince, nome a sorpresa per guidare i bianconeri

In attesa di scendere in campo oggi per il derby contro il Torino, la Juventus pensa già alle prossime sessioni di calciomercato. In tal senso, i vertici bianconeri, valutano un possibile sostituto di Pirlo. Il tecnico non sta convincendo totalmente e potrebbe, dunque, essere sostituito: spunta la suggestione inedita.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, con Dybala è finita | Tentativo di scambio shock

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus superata | Sfuma il grande colpo!

Calciomercato Juventus, Pirlo non convince: erede shock

Un destino ormai scritto da tempo e che nel 2021 sar√† realt√†. Tuchel ed il Psg si saluteranno, con il club francese deciso a cambiare guida tecnica. In tal senso, secondo ‘Le Parisien’, anche in caso di offerta di rinnovo il tecnico tedesco rifiuterebbe per provare una nuova esperienza altrove.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

“Il Manchester United √® interessato a Tuchel e a Tuchel interessa lo United. L’avventura di Tuchel a Parigi terminer√† probabilmente a fine anno”, le parole di Christian Falck del quotidiano tedesco ‘Bild’ che, di fatto, avvicinano il tecnico del Psg ai ‘Red Devils’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‚Äėscippo‚Äô al Napoli | Gioiello dalla Premier!

Un addio dunque inevitabile e che potrebbe vedere la Juventus spettatrice interessata. Andrea Pirlo non convince pienamente e Tuchel pu√≤ rappresentare una suggestione, un’occasione per l’estate 2021. Su Tuchel, oltre allo United, vi sarebbero altri due club pronti ad accoglierlo nel 2021

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio | Assist dal top club

LEGGI ANCHE >>>Caso Suarez, Juventus ‚Äėavvertita‚Äô | Parla l‚Äôavvocato!