Calciomercato Milan, attacco a Maldini | “Parole poco rispettose”

Il Milan pensa al prossimo calciomercato ma intanto arriva un attacco a Maldini dal dirigente del club europeo

È stato un inizio di stagione sicuramente memorabile quello del Milan, che un po’ a sorpresa ha conquistato quasi esclusivamente risultati positivi e ora si ritrova in vetta alla classifica di Serie A, a ben cinque punti di distacco dalle seconde in classifica che attualmente sono Inter e Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, con Dybala è finita | Tentativo di scambio shock

Il club rossonero ha come obiettivo quello di ritornare in Champions League ma il cammino avuto fin qui dalla compagine allenata da Stefano Pioli lascia sicuramente ben sperare e dà fiducia a tutto l’ambiente per ambire sempre a posizioni più alte. Giovedì è arrivata anche la matematica certezza del passaggio del turno in Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Spagna: il big ad un passo dal rinnovo!

Calciomercato Milan, CFO del Marsiglia: “Poco rispettose le parole di Maldini su Thauvin”

Mentre la squadra punta a fare bene sul campo, la società non smette di pensare al futuro e inizia a pensare ai colpi da attuare nelle prossime sessioni di calciomercato. Nel mirino c’è anche Thauvin, come dichiarato di recente da Paolo Maldini, ma le parole del dirigente rossonero non sono piaciute al Marsiglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus superata | Sfuma il grande colpo!

Ai microfoni di ‘Telefoot’, infatti, è arrivata la risposta da parte di Pablo Longoria, CFO del club: “Lavoriamo al rinnovo di Thauvin. Stiamo parlando con il suo procuratore, ma è difficile. Le parole di Maldini hanno complicato la situazione. Le abbiamo trovate poco rispettose. Non voglio fare polemica con lui e col Milan, ma Thauvin ha un contratto con noi e non ho trovato le sue parole rispettose”.

Si complica dunque il rinnovo di Thauvin ma intanto si incrina il rapporto tra Milan e Marsiglia, che potrebbe comunque non servire in caso di mancato rinnovo del francese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, l’erede di Handanovic a zero | Contatti in corso

Calciomercato Juventus e Inter, doppio addio | Assist dal top club