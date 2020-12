Calciomercato Milan, Ibrahimovic non rinnova | Sostituto dalla Premier

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere in bilico. In caso di mancato rinnovo da parte dello svedese, occhio al sostituto dalla Premier League

Il Milan ha iniziato alla grande la sua stagione, andando ogni oltre aspettativa e occupando la prima posizione in classifica. I rossoneri stanno basando molto del loro gioco su Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è l’epicentro del gioco di Stefano Pioli, ma nonostante le sue ottime prestazioni, il rinnovo con i rossoneri non è affatto sicuro. Di seguito le ultime novità a riguardo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, dalla Spagna: il big ad un passo dal rinnovo!

Calciomercato Milan, il possibile sostituto di Ibrahimovic

L’importanza di Zlatan non si discute, ma se non dovesse dare le giuste garanzie fisiche, il rinnovo non arriverebbe. Occhio, dunque, alla caccia al possibile sostituto con Ibra che entrerebbe da subito in società. Un nome buono potrebbe essere quello di Edinson Cavani. Dopo diverse stagioni al PSG, l’ex Palermo e Napoli è sbarcato al Manchester United dove ha già segnato 3 gol ma senza mai giocare titolare in Premier. In caso di arrivo al Milan, percepirebbe l’attuale ingaggio dello svedese: 7 milioni netti a stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, futuro Icardi | Bomba dalla Spagna